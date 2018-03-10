نشرة انتخابات الرئاسة| مؤتمر لـ"مستقبل وطن القليوبية" دعما للسيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، إذ عقد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة القليوبية، مساء أمس الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بمركز شبين القناطر؛ لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وحشد الناخبين للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، والمشاركة والتصويت للرئيس السيسي.

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