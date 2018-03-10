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الوطن

نشرة انتخابات الرئاسة| مؤتمر لـ"مستقبل وطن القليوبية" دعما للسيسي

منذ 56 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
نشرة انتخابات الرئاسة| مؤتمر لـ"مستقبل وطن القليوبية" دعما للسيسي

جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم السيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، إذ عقد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة القليوبية، مساء أمس الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بمركز شبين القناطر؛ لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وحشد الناخبين للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، والمشاركة والتصويت للرئيس السيسي.

مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" القليوبية دعما للسيسي

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