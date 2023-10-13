خروج الآلاف في مظاهرات بالعراق دعما لغزة

خرج عشرات الآلاف في مظاهرة من العاصمة العراقية بغداد تنديدًا لما يحدث في قطاع غزة من حصار إنساني وغارات مستمرة استهدفت المدنين أودت بحياة الآلاف.

وقال الدكتور جهاد حرب، الباحث السياسي، إنّ الدول العربية تمتلك أوراقًا للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكية، لمحاولة فتح ممر إنساني، وبث الاستقرار في المنطقة.

وأوضح حرب، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنّنا شهدنا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحي وحصار مطبق على غزة، ووقف الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية، مع منع إمكانية الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج في مكان آخر.