رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خروج الآلاف في مظاهرات بالعراق دعما لغزة

كتب:

محمد أيمن سالم
03:13 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
العاصمة العراقية

العاصمة العراقية

خرج عشرات الآلاف في مظاهرة من العاصمة العراقية بغداد تنديدًا لما يحدث في قطاع غزة من حصار إنساني وغارات مستمرة استهدفت المدنين أودت بحياة الآلاف.

وقال الدكتور جهاد حرب، الباحث السياسي، إنّ الدول العربية تمتلك أوراقًا للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكية، لمحاولة فتح ممر إنساني، وبث الاستقرار في المنطقة.

وأوضح حرب، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنّنا شهدنا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحي وحصار مطبق على غزة، ووقف الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية، مع منع إمكانية الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج في مكان آخر.

اقرأ المزيد:

عزت إبراهيم: يوجد جيش أمريكي كامل في شرق المتوسط حاليا لأول مرة منذ حرب العراق

الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية

مأساة الطفلتين «بيرونا وبيانكا» في فرح العراق.. أكلتهما النيران ولم تودعهما أمهما

تفاصيل زلزال العراق.. بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر