تفاصيل زلزال العراق.. بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر

أعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، زلزال في محافظة أربيل في العراق.

وبينت، أنّ زلزال العراق الذي بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر، تبعد 5 كيلومترات شمال شرق شقلاوة من محافظة أربيل في العراق.

وأشارت وزارة النقل العراقية، إلى أنه لم يتم الشعور بزلزال العراق من قبل بعض المواطنين ولم ترد أي خسائر تذكر.

48 زلزالاً تضرب العراق في سبتمبر دون ضحايا

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 48 هزة أرضية خلال شهر سبتمبر الماضي، وأكدت أنّ 35 زلزالاً حدثت داخل العراق، بينما الزلازل الأخرى كان مركزها خارج العراق ولكن تأثرت مناطق بها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن عبدالعظيم الساعدي، مدير عام الهيئة، أنّ عدد الهزات المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 48 هزة أرضية، منها 35 زلزالا في العراق، و11 هزة داخل إيران، فضلًا عن هزة واحدة في سوريا.

ارتفاع نشاط الزلازل في العراق

وأشار إلى أن النشاط الزلزالي داخل العراق، تركز في السليمانية قضاء جمجمال، التي سجلت 15 زلزالا، وسجلت أربيل 7 زلازل، وسجلت واسط 6 زلازل، بالإضافة إلى 3 زلازل في نينوي، وزلزالين في ميسان، بينما سجل زلزال واحد في كركوك، وآخر في ديالي.