الهلال الأحمر بالعريش يستقبل 1000 بطانية تبرعات لأهالي غزة

استقبل الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، 1000 بطانية مقدمة من بنك الكساء المصري، ضمن المساعدات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.

1000 بطانية من بنك الكساء

وقال الدكتور خالد زايد الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، إنه وصل بالفعل 1000 بطانية من بنك الكساء، مساعدة للأشقاء في قطاع غزة، وسيتم توزيعها بعد الحصول على الموافقة من الجهات المسؤولة.

وصول 12 طن أدوية من الأردن

وأضاف «زايد» أن المعونات التي وصلت من دولة الأردن تم تخزينها في مقر الهلال الأحمر بعد نقلها من مطار العريش بسيارات الهلال، وقُدرت بنحو 888 كرتونة تحتوي على 12 طن أدوية، مضيفا أن الهلال يتلقى جميع المساعدات للأشقاء في قطاع غزة بشكل رسمي.

«شوشة» يستقبل السفير الأردني بالقاهرة

الجدير بالذكر أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل أمس السفير الأردني بالقاهرة أمجد العضايلة والوفد المرافق له، وأكد المحافظ أن مصر تبذل كل الجهود السياسية لوقف العدوان على قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية والعديد من دول العالم، لإعادة المفاوضات بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.