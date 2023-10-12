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وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها قطاع غزة

كتب:

يارا أشرف
01:27 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش

وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش

وصلت مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز».

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