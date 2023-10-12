وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها قطاع غزة كتب: يارا أشرف 01:27 م | الخميس 12 أكتوبر 2023 وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش وصلت مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إصابة 4 أشخاص في انقلاب "نصف نقل" على طريق مطار العريش شوشة: مطار العريش سيعود للعمل دوليا.. والميناء خطوة هامة للتعمير محافظ شمال سيناء: صرف تعويضات "مطار العريش" قريبا طقس متقلب بشمال سيناء وتحذيرات من "أرصاد" مطار العريش مطار العريش مساعدات مساعدات أردنية العريش بقلم يارا أشرف