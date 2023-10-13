أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الإسماعيلية.. اعرف العناوين

شهدت الإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين على أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الإسماعيلية، ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي في 13 محافظة.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الإسماعيلية

وانتشرت سيارات بنك الدم مع مسؤولي متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأهلي في أماكن التبرع بالدم لفلسطين في محافظة الإسماعيلية وهي:

- أمام مسجد المطافي «المسجد الإسماعيلي» بحي ثان الإسماعيلية.

- أمام مسجد أبو بكر الصديق بحي أول الإسماعيلية.

وتوافد العشرات من أهالي محافظة الإسماعيلية للتبرع بالدم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، مشاركة للشعب الفلسطيني بعد القصف المستمر على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.

مسؤول التحالف في الإسماعيلية: إقبال كبير من الأهالي

وقال أكرم الشافعي مسؤول التحالف الوطني في محافظة الإسماعيلية، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت حملة التبرع بالدم اليوم عقب صلاة الظهر في الأماكن المعلن عنها في المحافظة، مضيفا «الجميع يتوافد بمحبة وإخلاص لمساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها منذ أسبوع».

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ممثلي الجمعيات المشاركة في التحالف الوطني متواجدين من الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لمساعدة الوافدين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين.

مواطنون: التبرع بالدم أقل شيء نقدمه لأشقائنا

وقال عاطف فرج، أحد المشاركين في حملة التبرع بالدم في محافظة الإسماعيلية، إن أقل ما يقدم للشعب الفلسطيني في هذه المحنة الكبيرة التي يمر بها هو التبرع بالدم من أجل مساعدة المصابين في المستشفيات.

وأضاف أنه فور رؤيته الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، قرر النزول والمشاركة بالتبرع بالدم من خلال قوافل التحالف الوطني للعمل الخيري والتنموي.

وقال محمد إبراهيم أحد أهالي الإسماعيلية، إنه فور وصوله تم تسجيل بياناته ومعرفة فصيلة الدم، وبدأ على الفور في التبرع، مشيرا إلى أنه سيأتي مع زوجته وبعض أقاربه خلال ساعات المساء لدعم الشعب الفلسطيني.

أماكن التبرع بالدم في المحافظات

وشملت أماكن التبرع بالدم لفلسطين محافظات الإسماعيلية والإسكندرية والمنيا والفيوم وأسيوط والبحيرة والغربية والشرقية والأقصر والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والمنوفية.