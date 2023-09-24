نصائح عليك اتباعها بعد التبرع بالدم.. بينها الاسترخاء 15 دقيقة

أصدرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، نشرة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، حول الإجراءات والمحظورات والنصائح بشأن التبرع بالدم، ليعود الجسم إلى طبيعته سريعا.

نصائح بعد التبرع بالدم

وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن المنشور كشفت عن عدة إجراءات بعد التبرع بالدم مباشرة، يجب أن يلتزم بها المتبرع حتى لا يتأثر جسمه وهي كالتالي:

- يجب على المتبرع أن يبقي الضاغط لمدة 30 دقيقة على الأقل واللاصقة الطبية لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

- يجب أن يستريح المتبرع لبعض الوقت في مكانه بعد التبرع، ولا ينهض مباشرة.

- يجب أن يسترخي المتبرع لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل.

- تجنب حمل الأشياء الثقيلة بالذراع الذي قام بالتبرع منه في اليوم الأول على الأقل.

أطعمة مفيدة بعد التبرع بالدم

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه ينصح بتناول وجبة خفيفة بعد التبرع بالدم مباشرة مع الاستمرار في تناول أطعمة معينة كالتالي:

- الأطعمة الغنية بالحديد خاصة الأوراق الخضراء واللحوم الحمراء والبروكلي.

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، خاصة الحمضيات والطماطم والفلفل الحلو لتحسن من امتصاص الحديد في الجسم.

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب، لتساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، لذا يجب تناول الخضروات الورقية الخضراء والموز والكبدة ومنتجات الألبان بجانب البطاطس وعصير البرتقال.

مشروبات مهمة بعد التبرع بالدم

ونصح وكيل وزارة الصحة، المتبرع بشرب الكثير من الماء والسوائل بعد التبرع بالدم مباشرة، حيث يجب أن يحصل المتبرع على مشروبين على الأقل بعد التبرع بالدم وقبل أن يغادر مكانه، كما ينصح بشرب 4 أكواب من السوائل بعد ذلك، والحصول على مشروب بارد أو كوب من العصير أو المشروب المفضل للمتبرع، مع الحرص على تناول ما لا يقل عن 3 أكواب من المشروبات السائلة خلال الـ3 ساعات الأولى من التبرع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه لا ينصح بتناول المشروبات الساخنة بعد التبرع بالدم، ومن بينها القهوة، حتى لا تؤثر على امتصاص الحديد في الجسم، لذا لا ينصح بشربها في الأوقات التي يتم تناول الطعام بها، أو يتم الحصول فيها على الحديد بالجسم.

محظورات بعد التبرع بالدم

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هناك عدد من الأمور التي يجب التوقف عنها بصورة مؤقتة، فلا يمكن القيام بها مباشرة بعد التبرع، ومنها:

- تجنب الأعمال المرهقة والشاقة.

- تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى رفع نبضات القلب.

- تجنب الأنشطة البدنية المرهقة لبقية اليوم على الأقل، حيث يجب تجنب ركوب الدراجات والمشي السريع والذهاب إلى النادي الرياضي (الجيم) وتجنب تمارين الكارديو، ويمكن محاولة ممارسة الرياضة بعد انتهاء اليوم الأول، ولكن بصورة تدريجية حتى يستعيد الجسم قوته ونشاطه.

وأضاف أنه يجب تجنب الحصول على حمام ساخن بعد عملية التبرع، مشيرا أنه يمكن الشعور ببعض الدوخة بعد التبرع مباشرة وهذا أمر طبيعي، لأن الجسم يتأثر بسبب انخفاض حجم الدم، والذي يؤثر على الضغط ويؤدي إلى انخفاضه بصورة مؤقتة، إلا أن تناول السوائل بكمية كبيرة قبل التبرع قد يساعد في تجنب الأمر.

وأشار إلى أنه في حالة الشعور بالدوخة، يجب أن يسترخي المتبرع وألا يتحرك مباشرة، مع الحرص على أن يقوم بأخذ نفس عميق لعدة دقائق مع رفع قدميه إلى أعلى لاستعادة توازن الجسم.

ويعتبر الإرهاق بعد التبرع بالدم شعورًا طبيعيًا نتيجة تناقص كريات الدم الحمراء وانخفاض حجم الدم، إلا أن هذا العرض سرعان ما يزول خلال 3 أيام، حيث تختفي أغلب هذه الأعراض خلال هذه الفترة أو خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا أنه يمكن أن يشعر المتبرعون للمرة الأولى بارتفاع في نبضات القلب وارتفاع في مستويات هرمون الكورتيزون نتيجة للمشاعر التي يشعرون بها للمرة الأولى، ولكن لا يظهر الأمر بنفس هذه الصورة لدى المتبرعين المتمرسين.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المتبرعين بتطبيق هذه النصائح بعد التبرع بالدم لتجنب التعرض للآثار الجانبية، وحتى يسترد الجسم حالته الصحية في أسرع وقت.