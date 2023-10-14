محافظة بورسعيد تنظم احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

نظمت محافظة بورسعيد، مساء اليوم، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، حضره اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، وعدد من أبطال حرب أكتوبر والتنفيذين والشعبين بالمحافظة، وذلك بالمركز الثقافي الترفيهي بمحافظة بورسعيد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأحداث التي مرت بها مصر كثيرة، قدمت فيها زهرة شباب أبناءها، منها العدوان الثلاثي على بورسعيد في 1956 ثم نصر أكتوبر المجيد الذي غير مجري الحروب في العالم ثم أحداث يناير وعدم الاستقرار في الوطن حتى جاءت ثورة 30 يونيو التي استعادت فيها مصر أمنها وأصبحت الدولة الوحيدة التي كانت تحارب الإرهاب وتبنى إنجازات في نفس الوقت لم تكن تبنى في سنوات طويلة.

السيسي وفر الاستقرار لمصر

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لولا الاستقرار الذي وفره الرئيس السيسي لمصر، لكنا مثل عدد من الدول العربية نعيش في غياب أمني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قال لا تخافوا على مصر، وبالفعل فإن مصر بلد الأمان، فقد ذُكرت في القرآن الكريم «ادخلو مصر إن شاء الله آمنين» وبها مسار العائلة المقدسة وتجلى بها الله تعالى على سيدنا موسى فهي محمية بإرادة الله.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم اختزال إنجازات الدولة المصرية من صناعة ومدن جديدة وبنية تحتية وطرق واستقرار وأمن وأمان، إلى سعر الخيار والبصل، مؤكدا أن دول كثيرة تتمنى أن تعيش بجزء من الاستقرار الذي تعيش فيه مصر.