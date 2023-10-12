«بحبك يا مصر».. حضانة أطفال بكفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

أطفال يرتدون «أفرول الجيش»، وكلمة «بحبك يا مصر»، تزين خلفيتهم هكذا احتفلت إحدى حضانات الأطفال بمحافظة كفر الشيخ باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة 1973، لتعزيز قيمة الانتماء والولاء لتراب الوطن في نفوس الأطفال.

الاحتفالات تنطلق بالسلام الوطني

وبالسلام الوطني، انطلقت احتفالات الحضانة بذكرى نصر أكتوبر، تبعته كلمات ألقتها المُعلمات بالحضانة عن أهمية حرب أكتوبر، ودور أبطال القوات المسلحة في تحقيق نصر أكتوبر، مشيرين إلى دور الشهداء والمصابين في تحرير الأراضي المصرية.

«عرفنا الأطفال تفاصيل نصر أكتوبر 1973، وقد إيه النصر ده فرح الشعب المصري، وكان المسلم والمسيحي ايد واحدة، والأطفال لونوا مجسمات الجبس على شكل دبابات، ومسدسات بألوان الميه، وغنوا الأغاني الوطنية مع الميسات، ولبسو لبس الصاعقة، ومسكو الأسلحة والأعلام، واتفقوا يقفو لأي عدو»، بهذه الكلمات بدأت نورا المغازي، مسؤولة الحضانة حديثها لـ«الوطن».

احتفالات الحضانة بهدف تعزيز الانتماء والولاء لدي الأطفال

وأضافت نورا المغازي، أن الحفلة كانت مميزة بالأفكار الجديدة واللبس والدبابات حتى الهدايا كانت عبارة عن ساعات عليها عَلَم مصر، ودبابات استاندات على شكل عَلَم مصر والجندي المصري، موضحةً أنّ احتفالات الحضانة بهدف تعزيز الانتماء والولاء لدى الأطفال، وتعريفهم بالبطولات التي قدمها أبطال حرب 1973، ورفع الوعي لديهم، بجانب تحفيزهم نحو الإصرار والتفوق، واتخاذ قدوة من هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه.

فرحة غير عادية عاشها الأطفال خلال الاحتفال بذكرلى نصر أكتوبر 1973، وفقاً لـ«المغازي»: «الأطفال كانوا سعداء جداً، وكمان أولياء الأمور كان مبسوطين كمان إننا حثينا الأطفال على الواجب الوطني، وفرحانين بشكلهم بلبس الصاعقة والأسلحة»، لافتةً أنّها ليست المرة الأولى التي يتم إقامة هذه الاحتفالات، حيث سبق إقامة احتفالات أخرى بذكريات وطنية متنوعة.