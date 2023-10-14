هل يجوز الدعاء على الشخص المؤذي أو الظالم؟.. دار الإفتاء تجيب

تكثر صيغ الأدعية التي يرددها المسلمون من حين لآخر، باختلاف الغرض الخاص به، ويتساءل كثيرون حول مدى جواز إمكانية الدعاء على الظالم أو الشخص المؤذي، وهو ما ردت عليه دار الإفتاء المصرية.

الدعاء على الشخص المؤذي أو الظالم

تقول دار الإفتاء: يستحب أن ترد الإساءة بالمعروف، وأن تدعو لهذا الشخص المؤذي أو الظالم بالهداية، لعلها طريقه إلى التوبة، تطبيقًا لقوله تعالى ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34].

وورد في الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أنه لا ينبغي الدعاء علي الشخص المؤذي أو الظالم بالمرض؛ لأنه إيذاءٌ للمسلم وضررٌ به، فتردَّ هذه الإساءة بالمعروف، وتقابل السيئة بالإحسان؛ اقتداءً بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فلا ينبغي لك أن تدعوَ عليها بالمرض لأن ذلك إيذاءٌ للمسلم وضررٌ به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضر ولا ضرار» رواه الإمام مالك.

ماذا يجب على المسلم فعله تجاه الظالم؟

وعلى المسلم أن يقابل السيئة بالإحسان، بالدعوة للشخص بالهداية والرشاد، والبعد عن ذلك الفعل والقول القبيح، فإن لم يرجع عنهما، فإذا إصر الشخص على الإساءة لا مانع من اللجوء إلى القضاء لكي يرتدع عن هذا الفعل والقول القبيح.