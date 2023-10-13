أفضل صيغ دعاء يوم الجمعة لفلسطين.. «اللهم إنا نستودعك أهلنا»

يعد الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها الشخص، لأنه يغير الأقدار ويقرب بين العيد وربه، وفي ظل الأحداث التي تتعرض لها فلسطين والقصف المستمر على غزة والأماكن السكنية في المنطقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا يملك البعض سوى الدعاء لهم، حتى يخفف الله عنهم معاناتهم ويحمي أشقاءنا، ودعاء يوم الجمعة لفلسطين، يهم كثير من المتعاطفين مع الأحداث التي تدور على الأراضي الفلسطينية.

دعاء يوم الجمعة لفلسطين

ولا يوجد صيغة محددة في دعاء يوم الجمعة لفلسطين يمكن للمسلم أن يرددها، ولكن يتضرع العبد إلى الله سبحانه وتعالى، بهذه الكلمات التي تعبرعن مدى الحزب والألم التي يشعر بها الجميع اتجاه ما يحدث في فلسطين، ومن هذه الأدعية:

- اللهم في يوم الجمعة انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم أجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.

- اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك، سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

صيغة دعاء لأهل فلسطين

ومن صيغ دعاء يوم الجمعة لفلسطين، التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء:

- اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها و أرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يارب العالمين.

- نشهدك يا رب العالمين أنّ أعيننا تفيض من الدمع حزناً وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم، لانتفضنا وما استكنّا فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل ان نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب.

- اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.