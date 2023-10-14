الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال أكثر من 10 شهداء في حي الشجاعية بغزة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، انتشال أكثر من 10 شهداء في حي الشجاعية، جراء القصف الأخير للاحتلال على القطاع، في تصريحات أدلى بها لـ«القاهرة الإخبارية».

رمضان الرواشدة: الموقف الأمريكي ليس محايدًا

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، رمضان الرواشدة، خلال استضافته بقناة «القاهرة الإخبارية» أن الشعب الفلسطيني لن يترك ارضه وسيبقي يقاوم الاحتلال والتهجير القصري، وأن الدولة المصرية تقف بشكل فعال ومنطقي حيال القضية الفلسطينية.

وأضاف الرواشدة، أن الموقف الأمريكي ليس محايدا، بل ويشارك في عملية قصف الشعب الفلسطيني، والمسئولين في الولايات المتحدة لم يطالبوا التحدث مع الرئيس الفلسطيني، بل ما يحدث ما هو إلا غطاء للتمهيد للحرب البرية ليس في فلسطين فقط، بل منطقة الشرق الأوسط.