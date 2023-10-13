قيادي بحركة «فتح»: حجم القذائف على قطاع غزة يعادل ربع قنبلة نووية

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن ما يحدث في قطاع غزة عبارة عن جريمة وإرهاب كبير ومنظم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين، مؤكدًا أن الاحتلال مُقدم على مجزرة كبيرة بحق هذا الشعب بعد أن بدأت بالمطالبة بترحيل السكان الفلسطينيين من غزة.

يجب وقف إطلاق النار فورا

وأضاف القيادي بحركة فتح الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يتركها، ولكن المطلوب الآن بشكل سريع وعاجل هو وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يمارس على قطاع غزة ، والمخطط المتعلق بطرد السكان المدنيين وترحيلهم قسريًا من غزة، بجانب فتح الممرات الإنسانية والإغاثية لإدخال المواد بكافتها للشعب الفلسطيني.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن بعض التحليلات تحدثت بأن حجم القذائف التي سقطت على قطاع غزة تعادل ربع قنبلة نووية، بمعنى أن هناك حرب إبادة كاملة تمارس من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عقب حصولها على الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة.