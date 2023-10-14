قلل فرص إصابتك بالسرطان.. اتبع هذه الإرشادات واحذر بعض العادات

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بعض الإرشادات للمواطنين، من أجل تقليل فرص الإصابة بالسرطان، حتى لا يصابوا بالمرض اللعين الذي يعاني معه كثيرون صحيا بشكل كبير.

وفيما يلي نعرض بعض الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة والسكان، من أجل تقليل فرص الإصابة بالسرطان وهي كما يلي:

إرشادات لتقليل فرص الإصابة بالسرطان

1- توقف عن التدخين:

يؤدي التدخين إلى الإصابة بسرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم، لذا يعد اتخاذ قرار التوقف عن تعاطي التبغ خطوة هامة في طريق الوقاية من السرطان.

2- حافظ على وزن صحي:

تناوُل الطعام الصحي قد يحد من خطر الإصابة بالسرطان، احرص على تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضروات والأطعمة نباتية المصدر مثل الحبوب الكاملة مثل البقوليات والشوفان وتناول المكسرات بأنواعها وزيت الزيتون البكر، وابتعد عن تناول السُّكريات.

3- امتنع عن شرب الكحول:

من الأفضل الابتعاد عن شُرب الكحوليات، لأن ذلك يزيد من خطورة الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الرئة والكلى والكبد.

4- مارس الرياضة بانتظام:

احرص على ممارسة التمارين الرياضة نصف ساعة يوميا، حيث أن ذلك يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي والقولون.