حالة من الحزن الشديد في الوسط الإعلامي، عقب الإعلان عن الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن، إذ لا تزال الإعلامية الشهيرة تصارع مرض السرطان، خاصة وإن حالتها الصحية لا تزال في تراجع شديد، منذ حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.

الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن

وكانت الإعلامية دينا يحيى، صديقة الإعلامية سارة حسن، دونت الساعات الماضية، تفاصيل مرضها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا قالت فيه: «الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده يكون بقالها 3 أشهر في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ، وللأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده الدعاء يرد القدر، وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين».

مفاجأة في مرض الإعلامية سارة حسن.. ليس السرطان وحده سبب الغيبوبة

غيبوبة امتدت لـ 3 أشهر، ولا تزال الإعلامية سارة حسن في تدهور كبير في الحالة الصحية، إذ اعتقد البعض أن الغيبوبة التامة هي التطور الطبيعي لمرضى سرطان المخ، وهو ما نفاه الدكتور مصطفى كامل الفولي أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أن المرض يمكن علاجه إذا تم فحصه واكتشافه من البداية، ولكن التأخر قد يسبب تدهورا في الحالة مع تدهورات صحية أخرى تؤدي للغيبوبة في النهاية.

وأوضح الفولي، سبب الوصول للغيبوبة، مؤكدًا إن الأمر يحدث في حالة أن يكون الورم تسبب في حدوث جلطات كبيرة بالمخ، أو نزيف شديد، أو في حالة أن يكون قريبا من جذع المخ: «في الحالات دي بيضغط على المخ وبيسبب الغيبوبة».

وتابع أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب: «ممكن الغيبوبة تكون بسبب نقص في الأكسجين أو توقف القلب فجأة، لكن الورم نفسه ميعملش غيبوبة».

آخر ظهور لـ سارة حسن

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لـ سارة حسن في عام 2022، حين ما أعلنت أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات كثيفة، وعلقت قائلة «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

محطات في حياة الإعلامية سارة حسن

- تعد الإعلامية سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين.

- لم تتحدث سارة حسن عن تفاصيل حالتها المرضية، بل اكتفت بطلب الدعاء لها.

- يعد آخر ظهور للإعلامية سارة حسن في عام 2022، بعدما أعلنت عودتها مرة أخرى لتلقي الكيماوي من جديد بجرعات كثيفة.