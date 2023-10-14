عاجل.. تطورات الحالة الصحية لمدربة الأسود فاتن الحلو.. «دخلت العناية المركزة تاني»

صورة على فراش المرض، نشرتها فاتن الحلو، مدربة الأسود الشهيرة، من داخل أحد المستشفيات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ ظهرت خلالها بجسدها الضعيف الذي لا يقوى على الحركة، معلقة عليها «دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة».

تفاعل كبير حصدته صورة فاتن الحلو، التي عرفتها أذهاننا على مدار سنوات بالمرأة القوية، لكنها تمر بوعكة صحية شديدة، وفق تصريحاتها الصحفية؛ فمنذ أيام أكدت على أنه جرى حجزها بالرعاية المركزة، ونشرت صورة أيضا على «فيس بوك» قائلة: «يارب اشفيني وكن مع ألف شكر لكل الناس الغالية زي نقيبي المحترم الجدع دكتور أشرف زكي بيكون أول إنسان يسأل عليه ربنا يبارك فيك ياجالي»، لتنهال عليها التعليقات المصحوبة بالدعوات.

12 يوما قضتها فاتت الحلو على سرير بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، لتغادره منذ نحو 4 أيام لتعود مرة أخرى ربما لنفس السرير بنفس المستشفى، محاولة توثيق لحظاتها على فراش المرض، قائلة: «بشكر كل صغارتي الغاليين على تعبتهم معايا في مستشفى 12 يوم في الرعاية والله كنت بموت والحمد لله على كل شيء، يارب تمم شفايا على خير يارب أرجو الدعاء من حبايبي».

إجراء عملية مسح ذري على العظام والبنكرياس

وتستدعي الحالة الصحية لفاتن الحلو إجراء عملية مسح ذري على العظام والبنكرياس حتى يقف الأطباء على أسباب المرض، إلا أن التذبذب في نسبة السكر بين الارتفاع والانخفاض لا يزال يمنعها من إجرائه، وفق حديثها قبل أيام لـ«الوطن»؛ طالبة من الجميع الدعاء لها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها فاتن الحلو لوعكة صحية؛ ففي يناير الماضي تعرضت لأزمة صحية، وقالت عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «يا رب اشفيني ويشفي كل مريض، اليوم رحت أعمل مسح ذري، وبعدين مشيت ومنفعش عشان تعبت أوي لقيت السكر 600 صايم، إدعولي أظبط وحاروح تاني».