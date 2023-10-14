شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على سوق النصيرات بقطاع غزة.. «صور»

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف صاروخي إسرائيلي على سوق النصيرات وسط قطاع غزة، وفي مناطق متفرقة بالقطاع.

إسرائيل تقصف سوق النصيرات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قذائف صاروخية أطلقت على المواطنين الفلسطينيين وهم في سوق النصيرات، ما أدى إلى وقوع شهداء بينهم أطفال، وإصابة آخرين نقلوا عبر مركبات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأكدت «وفا» تجدد القصف من بوارج الاحتلال الحربية على طول الساحل الغربي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إن الطائرات الحربية بمشاركة المدفعية نفذت احزمة نارية على طول الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق الأمن العام، والكرامة، وأرض الشنطي في مدينة غزة.

استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين

استشهد صباح اليوم السبت، 5 مواطنين فلسطينيين واصيب 11 آخرين في غارة صاروخية من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل لعائلة الأغا وسط مدينة خان يونس.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا بالقرب من مخيم المغازي وسط القطاع بنحو 4 صواريخ، ودمرته بشكل كامل، وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمحيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة.