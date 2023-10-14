شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على سوق وسط قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 09:51 ص | السبت 14 أكتوبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بسقوط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على سوق النصيرات وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسلة «القاهرة الإخبارية»: حشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة إطلاق صاروخ «عياش 250» لأول مرة من قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تركية ثانية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة جهود تونسية مستمرة من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة قيادي بحركة «فتح»: حجم القذائف على قطاع غزة يعادل ربع قنبلة نووية قطاع غزة غزة بقلم نرمين عفيفي