عاجل.. رسالة مؤثرة من ابن هاني الناظر بعد 13 يوما من مرض والده

وعكة صحية شديدة مر بها هاني الناظر طبيب الجلدية الشهير، بعد إصابته بالسرطان وخضوعه لرحلة علاج طويلة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووجه ابنه رسالة إلى كل محبي والده بعد 13 يومًا من مرضه.. فما هي؟

رسالة مؤثرة من ابن هاني الناظر بشأن حالة والده

وقال محمد الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «والدي كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.. هو صحيًا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

وجه محمد هاني الناظر رسالة مؤثرة بشأن حالة والده، بعد مرور 13 يومًا على الأزمة الصحية التي مر بها والده، ليطمأن من خلاله محبي هاني الناظر عليه فكتب قائلًا: «أغلب الوقت بكون بعمل حاجات، ولو فيه جديد انا ان شاء الله هقول لكل الناس، اللي حابب فعلا يساعد بحقيقي يدعي لنا، واللي حابب يوصل لي حاجة من الناس القريبين يبعت لي رسالة».

تعليق زوجة هاني الناظر على حالته الصحية

وكشفت زوجة هاني الناظر عزة سري الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن آخر التطورات الصحية الخاصة بزوجها، فاكتفت ببعض الكلمات التي وصفت بهم الحالة الصحية له: « ابتدينا علاج وإن شاء الله خير، وربنا ييسر الحال الفترة الجاية، إحنا لسه في البداية وبإذن الله يكون اللي جاي خير».

مرض هاني الناظر

كان آخر ما نشره الدكتور هاني الناظر قبل إعلان إصابته بالسرطان، هو تقديم نصيحة للمواطنين جاءت على النحو التالي: «اسمع نصيحتى لما تبقي نيتك صافية وبتراعي ربنا وضميرك حي وصادق وتيجي تبص حواليك وتلاقي نفسك محتار من تصرفات الناس ومش عارف تصدق مين وتكذب مين أوعى تزعل لأن الحقيقة العيب مش فيك ولكن العيب فيهم».