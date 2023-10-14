الإمارات تعلن انسحابها من معرض فرانكفورت للكتاب: «يتعارض مع قيمنا الأساسية»

أعلنت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الشارقة، انسحابها من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، والمقرر إقامته في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.

الشارقة تنسحب رسميا من معرض فرانكفورت 2023

وقالت الشيخة بدور القاسمي رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورئيس مجلس إدارة الشارقة للكتاب عبر «فيس بوك»: «نظرًا للإعلان الأخير لمنظمي معرض فرانكفورت ، فقد قررنا سحب مشاركتنا هذا العام».

وأضافت «القاسمي»: «إنني أؤمن بشدة بالحقوق الأساسية للمدنيين في جميع أنحاء العالم في العيش بأمان، بعيدًا عن مخاطر الصراعات المسلحة، في أوقات الأزمات والصراعات، أدافع بقوة عن دور الكتب والثقافة والمؤلفين ومعارض الكتب والمثقفين والفنانين في تعزيز الوحدة، وتخفيف التوترات، وإسماع الأصوات المتنوعة. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا تحسين احتمالات السلام والوئام».

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشارقة للكتاب: «كان الدافع وراء إنشاء الاتحاد الدولي للناشرين، هو التزامنا بتعزيز التنوع والشمولية في صناعتنا، ولسوء الحظ، لا نشعر بأننا قادرون على المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام لأنه يتعارض مع هذه القيم الأساسية».