200 ناشر عربي يشاركون في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

يشارك نحو 200 ناشر عربي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2020، والذي يقام افتراضيًا هذا العام بسبب التخوف من جائحة كورونا، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، كما يشارك جناح لاتحاد الناشرين العرب في المعرض.

وقال الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الاتحاد يشارك بجناح افتراضي فى المعرض، حيث دُعي جميع الناشرين العرب لعرض الكتب، من خلال منصة المعرض لشراء وبيع الحقوق النشر، فضلًا عن المشاركة في بعض الندوات الافتراضية ضمن فعاليات المعرض.

وأكد "رشاد" أهمية التواجد على الساحة الدولية لصناعة النشر، أملًا في وجود نوع من التفاعلات، من خلال المشاركة في هذه الفعاليات خاصة أنها تقام على أساس أهمية الكتاب وصناعة النشر.

وأكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، أهمية التواجد في معرض فرانكفورت للكتاب، خاصة أنه أكبر معرض في العالم، قائلًا إن إقامة المعرض ولو بشكل افتراضي أفضل من وقفه، مشيرًا إلى أن جميع الإصدارات المشاركة موجودة على المعرض ورواد المعرض بإمكانهم الاطلاع على الكتب من خلال المنصة، ويمكنهم التفاعل وعمل عقود أو الترجمة بالشكل المناسب.

وتابع "عبده"، أن 200 ناشر عربي سيشاركون في المعرض، قائلًا "لأول مرة تتم تجربة معرض فرانكفورت افتراضيًا، ونتمنى أن يحقق المشاركون الصفقات المنتظرة من المعرض، وبعد انتهاء المعرض سنتمكن من تقييم التجربة".

ويشارك في الدورة الـ72 من المعرض الدولي 4،400 عارض رقمي، من 103 دول ممثلة في العارضين المسجلين حتى الآن ، مع أكثر من 70 ساعة من برمجة المؤتمرات.