«مدبولي» يتابع إنتاج مصنع للغازات الطبية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مصنع شركة «غازات» للغازات الطبية والصناعية.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها خطوط الإنتاج وتعرف على آليات التصنيع، مؤكداً أهمية المجال الذي يعمل به المصنع خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات القطاع الطبي من الغازات المختلفة، من إنتاج محلي، والتقط صورة تذكارية مع مسؤولي المصنع والعاملين به، وأدار حوارا مع العاملين للتعرف على ظروف العمل وطبيعة التشغيل.

واستمع «مدبولي» إلى شرح من محمد حمدون مالك المصنع، الذي أوضح أن المشروع يتكون من المبنى الإداري والسكني، ومبنى المخازن، ومبنى المحولات الكهربائية، ومبنى إنتاج الغازات السائلة، ومبنى إنتاج غازات الأسطوانات، ومبنى للتوسعات المستقبلية، ومبنى للتحكم، ومبنى خزانات الغازات، ومصنع تبريد المياه.

أضاف مالك المصنع أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تشمل إنتاج 135 ألف لتر من الأكسجين السائل الطبي يومياً، و37.5 ألف لتر من النيتروجين السائل يومياً، و4.2 ألف لتر من الأرجون السائل يومياً، وإنتاج 12 ألف متر مكعب من النيتروجين الغازي بعدد 2000 أسطوانة يومياً، وإنتاج 12 ألف متر مكعب من الأكسجين الغازي للأغراض الطبية بعدد 2000 أسطوانة يومياً، إلى جانب تعبئة أسطوانات أرجون شبكة بعدد 2000 أسطوانة يومياً، وتعبئة ثاني أكسيد الكربون تانك بواقع 500 أسطوانة يومياً.

أشار إلى أن السعة التخزينية للمشروع تصل إلى 800 ألف لتر أكسجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، و800 ألف لتر نيتروجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، وتبلغ السعة التخزينية من الأرجون 50 ألف لتر، ومن ثاني أكسيد الكربون 20 ألف لتر.

أضاف «حمدون» أن القدرة الكهربائية للمشروع تبلغ 8 ميجاوات في الساعة، ويتضمن المشروع 4 ميزان بيسكول مرخصة زنة 120 طناً، تعمل بأحدث النظم والمعايير العالمية، وشبكة مكافحة حريق كاملة مصممة طبقاً لأحدث معايير الأمن والسلامة العالمية، وكذلك أحدث أجهزة الكنترول والتحكم لجميع خطوط الإنتاج بالكامل إلكترونيا، وأحدث أجهزة تحليل بالعالم للحصول على أعلى نقاوة وأعلى جودة إلكترونيا.

أشار مالك المصنع إلى أن الخطط المستقبلية للمشروع تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للنيتروجين إلى 200 ألف لتر يوميا، وعمل مصنع للغازات المخلوطة، وعمل مصنع للغازات فائقة الجودة، موضحا أن الشركة يعمل بها 230 موظفا، وبلغت التكلفة الاستثمارية 15 مليون دولار خلال عام ونصف العام.