رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير النادي المصري ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، آخر تطورات أعمال إنشاء النادي المصري البورسعيدي، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة بناء النادي في موقعه الحالي، تلبية لرغبة أهالي بورسعيد.

مدبولي يفتتح عدة مشروعات في بورسعيد

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استقبل اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في مكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات، كما وجه الشكر لوزير التنمية المحلية على تقديم الدعم المتواصل لجميع المشروعات الخدمية المقامة على أرض بورسعيد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والصناعية ببورسعيد.