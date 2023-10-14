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بعد قليل.. تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء من بورسعيد

كتب:

أسماء زايد
03:24 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال جولته في بورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال جولته في بورسعيد

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية بعد قليل، على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، ومنها افتتاح المركز اللوجستي للخدمات الاستيرادية بمبنى ديوان عام المحافظة.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء استاد النادي المصري البورسعيدي، وتفقد أيضا مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية «أفينا».

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