رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية «3 يوليو» في بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية «3 يوليو» بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 7 آلاف م2، واستمع إلى شرح من المهندس عماد البرشا، مدير مديرية الاسكان بمحافظة بورسعيد، حول مخطط تنفيذ المشروع ومراحله المختلفة.

كما تفقد رئيس الوزراء مبنى إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يتكون من طابقين، الأول يضم إدارة المنطقة الصناعية، وإدارة خدمة المستثمرين، إلى جانب طابق ثان، يضم جهاز تشغيل شباب الخريجين، وإدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وخلال تفقد مبنى إدارة المنطقة الصناعية، شهد رئيس الوزراء جانبًا من الاختبارات التي تقوم بها اللجنة المشكلة لفحص الطلبات المقدمة من راغبي التقدم للحصول على وحدات صناعية بمجمع الصناعات المغذية «3 يوليو»، والتقى بعدد من المستثمرين المتقدمين لهذه الفرص، الذين يعقدون مقابلات لاستكمال مسوغات التقدم، من خلال التعرف على استثماراتهم ومجالات عملهم، وتمت الإشارة إلى أن عدد المتقدمين أصبح 201 طلب، وتم مقابلة عدد منهم، وتواصل اللجنة أعمالها.

%70 من المبيعات تصنيع محلي بنسبة 100%

وخلال حضور رئيس الوزراء، كانت اللجنة تجري اختباراتها لأحد المستثمرين، الذي عرض تفاصيل مشروعه، ونماذج من منتجاته، مشيرًا إلى أنه يملك مصنعا للمفروشات، ولديه الآن 12 فرعا على مستوى الجمهورية، و70% من المبيعات تصنيع محلي بنسبة 100%، مثمنا جهود الدولة لدعم الصناعة بشكل كبير وتسليم المستثمر وحدات صناعية مجهزة ومرفقة، تبدأ العمل في أسرع وقت ممكن، ومؤكدا أنه فور تسلمه المصنع سيتم التشغيل على الفور.

منن جانبه، أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة قامت مؤخرًا بطرح 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين بجنوب بورسعيد، في أنشطة: المواد الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، والأنشطة الهندسية، بمساحات مختلفة تبدأ من 180 م2، وتصل إلى 1725 م2، وذلك باشتراطات محددة.

وأوضح المحافظ أن المُجمع الصناعي الجديد يسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية، ويدعم الصناعات المصرية من خلال إيجاد فرص جديدة للنمو وتسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح أبواب التصدير إلى أسواق عالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتشجيع تنفيذ عدد اكبر من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأضاف أن محافظة بورسعيد تجري استطلاع رغبة للحصول على وحدات صناعية في مجمع الصناعات المغذية «3 يوليو»، الذي يتم البدء في الخطوات التنفيذية لإقامته، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.