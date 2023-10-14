رئيس حزب الغد: نرفض تصفية القضية الفلسطينية وإخراجها عن مسارها

أيد حزب الغد فى بيان له اليوم، كل ما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وموقف مصر الداعم والثابث تجاه القضية الفلسطينية.

وأثنى «الغد» في بيان له على الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية واللوجستية ايضا والتى تبذلها مصر من اجل القضية الفلسطينية ومن أجل بقاء الفلسطينين على أراضيهم ومحافظتها على أرض فلسطين التاريخية.

حزب الغد: إسرائيل تنوي مصادرة مزيد من الاراضى الفلسطينية

وأكد رئيس حزب الغد أنه بات واضحا للعيان أن إسرائيل هذه المرة تخطط لإخراج القضية عن مسارها تماما حيث لا مباحثات ولا سلام ولا حل ولا دولتين وأن اسرائيل تهدف لتصفية القضية تماما هذه المرة وعلى حساب مصر، وتنوي مصادرة مزيد من الاراضى الفلسطينية فى القطاع وتهدف بأفعالها إلى تهجير ملايين الفلسطينين إلى مصر، والتخلص منهم نهائيا إلى غير رجعة.

إسرائيل تسعى للضغط على القيادة المصرية حتى تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى مصر

وحذر رئيس الحزب من المحاولات الخبيثة والمكشوفة لعناصر التنظيم الدولي للإخوان وقنواته واعلامه و التى تسعى لتمكين إسرائيل من تنفيذ وإعمال مخططها الاستعماري، والتى تحاول على مدار الساعة وتسعى للضغط على القيادة المصرية حتى تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وتمكين اسرائيل من مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت دعاوى فتح الحدود المصرية لاخواننا الفلسطينين وهو الامر الذى يرفضه الفلسطينيون ٱنفسهم.

وأكد الحزب أهمية مساندة كل المصريين للقائد والرئيس عبد الفتاح السيسي فى مثل هذه الظروف التاريخية الصعبة وأهمية التصدى للأبواق الإعلام الإخوانى العميل واهمية رفض المخطط الاسرائيلى الحالي والتصدى له على المستوى الشعبي والدولي.