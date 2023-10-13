خالد أبو بكر: ما يحدث في غزة من أصعب اللحظات على القضية الفلسطينية

استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالموقف المصري وتحذيرها من مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا.

قطاع غزة

وقال «أبو بكر»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه عبر قناة «on»: «سلملي على الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في إسرائيل وما تقوم به تل أبيب ضد قطاع غزة»، متسائلًا: «هي حقوق الإنسان بتقفل عند إسرائيل بعد الظهر؟».

وشدد على أن ما يحدث في غزة لم يحدث طوال عقود، وهذا التوقيت من أصعب اللحظات التي مرت على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن 7 أكتوبر 2023 من أكبر الهزائم التي تلقتها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.