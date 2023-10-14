تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى أبوكبير المركزي

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، باستثناء عدم توافر المخزون الكافي من ثلاثة أصناف من الأدوية والمستلزمات قربت على الانتهاء، ووجه على الفور مديرة إدارة التموين الدوائي بتوفيره.

إجراءات نقل بعض الأقسام في أماكن بديلة

كما قام بمتابعة إجراءات نقل بعض الأقسام في أماكن بديلة نظراً لأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، ومنها مرحلة النقل التدريجي لقسم الحضانات، للمكان البديل لحين خروج جميع الحالات تحسن من المكان الحالي، تنفيذ لتعليمات وكيل الوزارة خلال زيارته السابقة بعدم دخول أي حالات جديدة لقسم الحضانات لحين الانتهاء من نقلها في المكان البديل وتوصيل شبكة الغازات به، كما تفقد وحدة المناظير والعناية المركزة للجهاز الهضمي، التي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية، وتسع عناية الجهاز الهضمي إلى 14 سريرا.

الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى

كما تفقد الدكتور هشام مسعود العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة السجلات الطبية لهم، والتأكد من جودة الخدمة واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تأكد من تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة، ومناقشة مديرة المستشفى بشأن مقترح تسكين بعض الأقسام الإدارية بالمستشفى، في أماكن بديلة، ونقل مخازن الأدوية، في الأماكن المناسبة لها بما يتناسب مع معايير السلامة والصحة المهنية، وتحقيق السيولة المطلوبة.