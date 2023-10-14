الهلال الأحمر المصري تستقبل طائرة مساعدات طبية من «الصحة العالمية» لتسليمها إلى غزة

استقبلت جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية، لتسليمها إلى قطاع غزة.

وكانت طائرةٌ تحمل 78 مترًا مكعبًا من الإمدادات الصحية قد هبطت في مطار العريش في مصر قادمة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي.

الصحة العالمية ستُسَلَّم الإمدادات إلى غزة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، أنها ستُسَلَّم الإمدادات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المصرية لمساندة الأشقاء في غزة وتوصيل كل المساعدات الإنسانية لهم عبر معبر رفح البري.

تفاصيل الامدادات الطبية

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن تفاصيل الإمدادات «الإمدادات الصحية اللازمة لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشكلات التنفس، إضافة إلى الإمدادات الصحية الأساسية لتلبية احتياجات 300 ألف شخص، بمن فيهم الحوامل، وتشمل الإمدادات أيضًا حقائب طبية ميدانية لمعالجة الرضوح تحتوي على ما يكفي من الأدوية واللوازم لعلاج 235 جريحًا».

ومع توقف المستشفيات في غزة عن العمل أو عجزها عن استيعاب المصابين، ومع تقييد الحركة بسبب القتال، فإن تلك الإمدادات ستحقق استقرار حالات المصابين وتمكّنهم من الحصول على الرعاية الفورية المنقذة للحياة في أي مكان يحتاج فيه الناس إلى الرعاية.

أكدت المنظمة أنها ستعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان نقل الإمدادات وتسليمها عبر مصر لإدخالها إلى غزة.