«تعليم أسوان» تحصد جائزتين في مسابقة الكاريكاتير الصحفي

حصلت مديرية التربية والتعليم في أسوان، على جائزتين في مسابقة فن الكاريكاتير من قبل الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، حيث تم الإعلان عن نتائج مسابقة الكاريكاتير الصحفي للعام الدراسي التي ينظمها مركز تنمية القدرات الصحفية لصيف 2023.

تعليم سوان تحصد جائزتين ضمن المسابقة

وفازت الطالبة خالد حسيب، من مدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية التابعة لإدارة ادفو التعليمية، المركز الرابع على مستوى الجمهورية في فئة المرحلة الإعدادية.

ومن جهة أخرى، حققت الطالبة رغد خالد أحمد، من مدرسة الرغامة البلد الصناعية بنات التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، المركز الخامس على مستوى الجمهورية في فئة المرحلة الثانوية.

من جانبه تقدم عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأحر التهاني للطالبتين الفائزتين وفوزي ناشد موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، وسمية صالح، موجه أول مركزية صحافة بالمديرية، ومحمود أمين، موجه أول الصحافة بإدارة كوم امبو، وهاني مصطفى، موجه أول الصحافة بإدارة إدفو.