«شكري»: هناك رؤية مشتركة مع تركيا للعمل لتجاوز المخاطر الإنسانية على غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الأوضاع في غزة استحوذت على قدر كبير من الحديث مع وزير الخارجية التركي، وهناك رؤية مشتركة بين مصر وتركيا حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزة، وأهمية احتواء هذا الصراع والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني واحترام عدم استهداف أو تعرض المدنيين للخطر من أي جانب.

سياسة قائمة على المبادئ بشكل ليس به أي ازدواجية

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا ننتهج سياسة قائمة على المبادئ بشكل ليس به أي ازدواجية أو تفرقة في إطار تطبيق الأحكام، وسنستمر على العمل بكل جهد لتناول البعد الإنساني المتدهور القائم ونسهم في احتواء هذه الأزمة في إطار إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن استمرار الاحتلال وعدم وجود الآفاق السياسية يزيد من صعوبة وتفاقم الأمر، وشاهدنا في الماضي اضطرابات وتصاعد الصراع وانزلاقه نحو الأعمال العسكرية كل ذلك على أرضية عدم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.