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استشهاد أكثر من 700 طفل في العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

محمد علي حسن
03:55 م | السبت 14 أكتوبر 2023
منظمة يونيسف

منظمة يونيسف

قال المتحدث باسم منظمة «يونيسف»، إن أكثر من 700 طفل فقدوا حياتهم في قطاع غزة، منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع المتحدث باسم اليونيسف، بأنه يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي والإنساني، وهناك عدد كبير من أطفال غزة وعائلاتهم لم يعد بمقدورهم الوصول لمياه صالحة للشرب.

ولفت إلى أنه يجب توفير الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات لسكان غزة، موضحًا أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، خاصة ما يتعلق بالأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 2215 شهيدًا و8714 مصابًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 54 شهيدًا وأكثر من 1100 مصاب سقطوا في الضفة منذ السبت الماضي.

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