يتميز مواليد برج الدلو بأنهم أشخاص ذوي قلوب طيبة، ويتصفون بالإخلاص والوفاء، ويحبون مساعدة الآخرين، ومد يد العون والسند للمحيطين بهم في كل الأوقات.

ويشارك مولود برج الدلو الآخرين معه في قراراته، ويحرص على الاستماع إلى رأي المقربين، أو شريك حياته خاصة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، حظك اليوم برج الدلو، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهني، أنت مصاب بالتشوش، ولذلك عليك أن تكون منتبها كثيرا، ومضاعفة تركيزك تفاديا للأخطاء التي يمكن أن تقع بها.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، عليك أن تحافظ على لباقتك، بما يضمن لك عدم خسارة علاقاتك.