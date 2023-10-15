أبوشامة: «القاهرة الإخبارية» لها قضية ثابتة على صعيد العالم العربي

قال الكاتب الصحفي والسيناريست محمد مصطفى أبو شامة، عضو مجلس خبراء قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «القناة تُعد القناة الأولى، وهذه ليست شهادتي ولكن بشهادة وفد الصحفيين العرب، حيث أصبحت القناة لها قضية ثابتة على صعيد العالم العربي».

وأضاف «أبوشامة»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن قناة القاهرة الإخبارية اكتسبت أول خطوة في طريق المصداقية وأن تكون القناة المفضلة عند الجمهور العربي منذ اندلاع الأحداث السودانية.

ولفت إلى أن أصعب لحظة في التغطيات الإعلامية الكبيرة هي في أوقات الأزمات التي تواجه الإعلاميين العرب بشكل رئيسي، حيث إن المناخ الإعلامي في الوطن العربي محفوف بالمخاطر على مستويات مختلفة وتختلف من دولة إلى أخرى.