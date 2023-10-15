هزة أرضية تضرب كرواتيا

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر، كرواتيا الواقعة جنوب شرق أوروبا، فجر اليوم الأحد، على عمق 16 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت كرواتيا، على مسافة 13 كيلومترا جنوب مدينة كريزيفسي وسط البلاد.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت كرواتيا، كذلك على مسافة 42 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من العاصمة زجرب.