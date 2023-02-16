عاجل.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كرواتيا

أعلنت وكالة «رويترز» في نبأ عاجل اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر للزلازل في كرواتيا.

يعد زلزال كرواتيا هو الهزة الأرضية السادسة التي تسجل اليوم الخميس، بعد إعلان أكثر من دولة تسجيل هزات أرضية وهي روسيا والأردن وفيجي والفلبين وولاية هاواي الأمريكية.

وقبل يومين أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة في رومانيا الثلاثاء.

وبحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم»، يقع مركز الزلزال على بعد 56 كم شمال شرق مدينة دروبيتا تورنو سيفيرين في جنوب غربي البلاد، والتي يقطنها 102 آلاف شخص، على عمق 40 كم، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أصابات أو أضرار جراء الزلزال.