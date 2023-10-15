في ذكرى وفاة أحمد عبدالوارث.. قدم 150 عملا ورافق سعاد نصر في مرضها رغم الطلاق

تحل اليوم الأحد 15 أكتوبر الذكرى الخامسة لوفاة الفنان أحمد عبد الوارث، وعُرف الراحل بهدوءه الشديد وصوته المميز، الذي جعله في مقدمة الفنانين الذين يقدمون إعمالا إذاعية ودينية لشدة تميز صوته، بالإضافة إلى تمكنه الشديد من اللغة العربية الفصحى.

أما الجانب الشخصي والعائلي فكان مميز أيضا، فقد كانت علاقته بزوجاته جيدة للغاية، ومن أبرز الأشياء في الجانب الشخصي للراحل أحمد عبد الوارث هي زيجته من الفنانة سعاد نصر، حيث استمر الود والاحترام بينهما حتى بعد الانفصال.

زواج أحمد عبد الوارث

تزوج الراحل أحمد عبد الوارث مرتين، إحداهما سيدة سورية أنجب منها ابنتان هما «ميران وآلاء»، واتخذت ميران نهج والدها واتجهت للتمثيل فشاركت في كل من «كلبش 2» مع أمير كرارة، ومثلت أيضا في كل من «نمرة اتنين»، «وبينا ميعاد»، أما آخر أعمالها مسلسل «ريفو 2» مع أمير عيد وحسن أبو الروس وتامر هاشم وغيرهم من الفنانين.

أما الزيجة الأخرى وهي الأشهر، فكانت من الفنانة سعاد نصر، وانجب الثنائي «طارق وفيروز»، وبالرغم من قصة الحب الكبيرة إلا أن الثنائي قررا الانفصال بشكل مفاجئ.

ومع تعرض سعاد نصر لوعكة صحية ظل بجوارها، حيث دخلت الفنانة في غيبوبة مدتها عام قبل وفاتها، وصرح المقربين منه أنه أصيب بحالة نفسية سيئة للغاية بعد وفاتها.

أحمد عبد الوارث ينعى سعاد نصر

ونعى الراحل طليقته سعاد نصر بعد وفاتها، قائلا في لقاءات تليفزيونية: «عشت مع زوجتي الراحلة 15 عاما ورزقت منها بطارق وفيروز وكانت تتسم بالصدق والمحبة.. كانت فنانة نادرة تقدم نوعًا مختلفًا من الكوميديا، تذكرنا بفنانات الزمن الجميل، ماري منيب، وزينات صدقي».

وأحمد عبد الوارث شارك في حوالي 150 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح، ومن بينهم «السراب، الشوارع الخلفية، مدينة الصمت، الكرنك، عودة الابن الضال، من بلا خطيئة، المتوحشة، القرش، أنا المجنون، كيدهن عظيم، رحلة المليون، مشوار العمر، أبو كرتونة، من الذي لا يحب فاطمة، وش إجرام، قصة الأمس، في ايد أمينة، أدهم الشرقاوي، فرقة ناجي عطالله، المرافعي، ليالي الحلمية 6، الخانكة، أرض جو، المشخصاتي».

كما اشتهر عبد الوارث بالأعمال الدينية، ومن بينها حبيب الله، سليمان الحكيم، سقوط الخلافة، القضاء في الاسلام، وغيرها من الأعمال المميزة.