ميران أحمد عبد الوارث: حبيت الفن بالصدفة.. ووالدي شجعني كثيرا «فيديو»

خطفت الفنانة الشابة ميران أحمد عبد الوارث، أنظار الجمهور إليها إثر تألقها في أحداث مسلسل «وبينا ميعاد» الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، وتقديمها شخصية «ندى» فتاة ثرية يُغرم بها «طاهر» ويقوم بدوره أسامة الهادي، وتمر علاقتهما بكثير من المطبات في ظل اختلاف المستوى المادي بينهما.

وتعد «ميران» ابنة الفنان الراحل أحمد عبد الوارث من زوجة سورية، واكتسبت منه عشق الفن، وذلك حسب تصريحاتها لـ«الوطن» وتأكيدها أن حب هذا المجال تسلل إليها دون أن تدري أو تخطط لذلك يومًا ما، خصوصًا أن التحاقها بعالم التمثيل جاء عن طريق ظروف قدرية بحتة دون أي ترتيب.

التعلق بالفن

وأضافت ميران عبدالوارث: «أحب الفن منذ الصغر، ولكن لم أكن أعرف أن هذا الأمر بداخلي أو أن هناك رغبة من الأساس لدي، ولكن بالصدفة في الجامعة اكتشفت أن هناك شغفًا يتملكني نحو التمثيل، وقتها أدركت أن الموضوع له علاقة بالجينات الوراثية مثل أبي».

دعم وتشجيع

وأشارت إلى أنها منذ التحاقها بمجال التمثيل، شعرت أنها في المكان الصحيح بالنسبة لها «ممتنة جدًا لوجودي في هذه المهنة، سعيدة جدًا لوجودي في الأجواء التي أحبها بشدة، سعيدة أن والدي قبل رحيله شهد معي مشاركتي في الجزء الثاني من مسلسل كلبش، ساعدني ودعمنّي كثيرًا، وعبّر لي عن سعادته واقتناعه بي، وعندما علم برغبتي في الاتجاه إلى عالم التمثيل، قال إنه دائمًا كان يرى في عناصر ممثلة، لكن لم يكن يرغب في أن يبدأ هو بالإفصاح عن ذلك، حتى يترك لي حرية الاختيار».

رحل الفنان أحمد عبد الوارث، يوم 15 أكتوبر عام 2018 بعد رحلة عطاء فني طويلة سواء على شاشتي السينما والتليفزيون أو خشبة المسرح، ومن أبرز أعماله في الدراما: رحلة المليون، صيام صيام، من الذي لا يحب فاطمة، قصة الأمس، أرض جو، المرافعة، هند والدكتور نعمان.

ومن الأعمال السينمائية التي شارك بها أبو كرتونة، مشوار عمر، المتوحشة، عودة الابن الضال، اسكندرية ليه، السراب، من بلا خطيئة، أنا المجنون.