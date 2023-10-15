«الصحة الفلسطينية»: 2384 شهيدا و10 آلاف جريح ضحايا العدوان الإسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 2384 شهيدا ونحو 10 آلاف و250 جريحا جراء عدوان الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.