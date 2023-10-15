«القاهرة الإخبارية»: استشهاد شخص على الأقل جراء قصف إسرائيلي على شرق لبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجنوبية، مشيرا إلى مقتل شخص على الأقل جراء قصف إسرائيلي على شرق لبنان.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن حالة النزوح مستمرة من مواطني الجنوب اللبناني لصيدا وبيروت، موضحا وجود مراكز إيواء مخصصة لاستقبال النازحين من الجنوب اللبناني.