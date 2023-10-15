«التخطيط» تعلن مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/ 2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية، موضحة أن الحكومة تبنّت مجموعة حزم سياسية وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه.

تعزيز مخصصات برنامج تكافل وكرامة

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه الحزمة تعزز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها 5.5 مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وأعلنت الحكومة الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 (أبريل – يونيو)، وعام 23/ 2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافُل وكرامة بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.

تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية

وأضافت أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 2023/ 2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 2021/ 2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 2022/ 2023.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنامي الدعم السلعي والدعم النقدي للخدمات الاجتماعية بنسبة 22% خلال عام 2023/ 2024 مقارنة بعام 2022/ 2023، وتبلغ مُخصّصات الأمان الاجتماعي نحو 31.3 مليار جنيه، وتقدر أعداد الـمُستفيدين إلى ما يربو على 5 مليون مُستفيد.

وحول مُخصّصات دعم السلع التموينية، أوضح التقرير أن تطوّرات قيم الدعم للسلع التموينية والدعم النقدي الـمُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد الـمُستفيدين تعكس تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبنّاه من مُبادرات وبرامج.

وأشار التقرير إلى اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 1999/ 2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته 32.5% عام 2017/ 2018.

ومن الـمُستهدف مع تواصل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية استمرار تناقص الـمُعدل إلى 28.8% في عام الخطة 23/2024 ثم إلى 27.9 في نهاية الخطة 25/2026، كما أنه من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 4.2% ثم إلى 4% بنهاية عام 2025/ 2026، إذ بلغ أقصاه في عام 2017/ 2018 نحو 6.2%.