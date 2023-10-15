السفير الفلسطيني بالقاهرة يدعو لفتح ممرات إنسانية بشكل عاجل في غزة

أكد السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.

وأعرب «اللوح» خلال مؤتمر الصحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، عن شكره للرئيس السيسي، على دعمه القضية الفلسطينية، منذ اللحظة الأولى لتعرض قطاع غزة إلى «إبادة جماعية»، وأن الرئيس السيسي، أكد ضرورة حل القضية الفلسطينية، ونؤكد تمسكنا برعاية مصر للمصالحة الفلسطينية.

نريد فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل

وأضاف السفير الفلسطيني أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ المزيد من عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة، حيث إن إسرائيل تمارس جرائم بشعة في غزة، مضيفا أننا نريد فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل، ونأمل ضمان دخول المواد الغذائية والطبية لغزة .

وتابع أنه يجب على المجتمع الدولي العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، والتدخل لوقف القصف الإسرائيلي، وأننا نتطلع لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وأكد ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط، وأنه يجب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن السلام الشامل يعني حلا عادلا للقضية الفلسطينية.