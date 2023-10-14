السفير الفلسطيني بمصر: الرئيس السيسي حريص على صيانة حقوق بلادنا وإقامة الدولة المستقلة

أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى مصر، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.

وأعرب اللوح - خلال اتصال هاتفي برنامج «على مسؤوليتي»، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت - عن شكره للرئيس السيسي؛ لجهوده وتحركه منذ اللحظة الأولى لتعرض قطاع غزة إلى «إبادة جماعية».

تنفيذ عمليات القتل والتدمير

وشدد على أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ المزيد من عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة، حيث إنها تقوم «بحرب إبادة جماعية»، مضيفا أن الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه ويتحمل كل نتائج جرائم إسرائيل بحقه حتى تحقيق النصر، كما أن الشعب الفلسطيني تلقى تهديدات من إسرائيل للمغادرة من الشمال إلى جنوب غزة، و«نرفض التهجير واللجوء والخروج من الأراضي الفلسطينية، وباقون على هذه الأرض مهما كان الثمن».

إسرائيل مستمرة في القصف

وتابع: إن إسرائيل مستمرة في قصف قطاع غزة، وتقوم بنسف أحياء كاملة، وأن عددا كبيرا من أهالي غزة تم شطبها من السجل المدني، مضيفا أن «ما يحدث في غزة، تحت مسمع العالم، لكنه لا يتحرك».

ولفت إلى أن الاحتلال يعتدي على المدنيين العزل والأطفال والشيوخ والنساء ويقتلهم دون رحمة، قائلا: «نحن الذين نذبح على مسمع ومرأى من العالم».