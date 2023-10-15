«الرعاية الصحية»: الصيادلة هم اليد المخلصة للدعم والإرشاد في رحلة العلاج

أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة في وزارة الصحة والسكان، اليوم، فعالية هيئة الرعاية لإحياء اليوم العالمي للصيادلة 2023، تحت شعار «الصيادلة يعزّزون أنظمة الرعاية الصحية»، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنّه منذ إنشاء هيئة الرعاية الصحية وهي حريصة على تعزيز دور الصيدلي، مؤكدًا أنّ الصيادلة أكثر من مقدمي رعاية صحية، وهم اليد المخلصة التي تقدم الدعم والإرشاد في كل لحظة خلال رحلة العلاج.

ولفت السبكي، إلى أنّ الصيادلة هم الجسر المتين الذي يربط بين المريض وعلاجه بخبراتهم الثمينة وتفانيهم المستمر، ومؤكدًا أنّهم شكلوا واقعا صحيا أفضل ومستقبل آمن للمصريين.

وأعلن السبكي، تدشين مبادرة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى طرح الوثيقة الأولى من تفعيل المبادرة للنقاش لنقل تجربة الصيدلة الإكلينيكية داخل هيئة الرعاية إلى المنشآت الصحية الراغبة من القطاعين الحكومي والخاص والجامعات المصرية، وجار توقيع الاتفاقية تزامنًا مع إطلاق الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في 26 نوفمبر المقبل.

تفعيل الصيدلة الإكلينيكية

وتابع: «أنجزنا في الدولة المصرية عدة محطات لضمان خدمات رعاية صيدلانية آمنة للمواطن المصري، أهمها «تفعيل الصيدلة الإكلينيكية» و«الرعاية الصيدلية الخضراء» و«تعزيز الثقافة الدوائية» و«ميكنة الخدمات الصيدلية» و«وحدات لليقظة الدوائية والتقييم والملائمة الدوائية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية» فضلًا عن تطبيق برنامج الاستخدام الآمن لمضادات الميكروبات بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، مستهدفين أن نصبح مراكز تميز Centres of Excellence لاستراتيجيات مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

التعاون المثمر والدائم لمنظمة الصحة العالمية مع القطاعات الصحية المختلفة

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنّ هيئة الدواء المصرية بقيادة الدكتور تامر عصام، استطاعت أن تعيد صياغة مشهد القطاع الدوائي في مصر تنظيمًا وتصنيعًا وتداولًا، ومؤكدًا إنجازاتها العملاقة في فترة قصيرة بشهادة المؤسسات الدولية، وأبرزها منظمة الصحة العالمية، ما يمثل فخر واعتزاز لكل مصري.

وثمَّن السبكي، التعاون المثمر والدائم لمنظمة الصحة العالمية مع القطاعات الصحية المختلفة في مصر لتطوير الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الإصلاح الصحي في المنطقة، كما وجّه الشكر إلى السفير الياباني لدى القاهرة على جهود المؤسسات اليابانية المانحة والداعمة لعملية الإصلاح الصحي في مصر، وأبرزها وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا».

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: «نتواجد اليوم بفعالية إحياء اليوم العالمي للصيادلة، ونود أن نعبر عن تقديرنا العميق للصيادلة الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تحسين الصحة والرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، حيث يعملون على توفير الرعاية الدوائية والاستشارات الصحية المهمة للمرضى، ويساهمون في ضمان سلامة الأدوية وجودتها، كما أنّ جهودهم الإنسانية والمهنية تسهم في تحسين نتائج العلاج والوقاية من الأمراض، نحن ندعم ونشجع الصيادلة في مصر وفي جميع أنحاء العالم، ونؤكد أهمية دورهم الحيوي في تعزيز الصحة والرفاهية، ونُثمِّن الجهود الوطنية المتكاملة لهيئات الصحة في مصر لضمان تقديم خدمات ورعاية صيدلانية آمنة وفعالة للمصريين وتعزيز الأمن الصحي في المنطقة».