«الصحة» تحذّر من 8 أعراض للضغط النفسي.. بينها «غصة في الحلق»

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورا توعويا بشأن أعراض جسدية تدل على إصابة الأشخاص بالضغط النفسي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وتغيير السلوكيات التي لها أضرار جسيمة على المواطنين.

أعراض إذا ظهرت عليك التوجه الى الطبيب فورا

وحددت وزارة الصحة والسكان، 8 أعراض تدل على إصابة الشخص بالضغط النفسي، وهي كما يلي.

- غصة في الحلق.

- صداع.

- ألم في الرقبة والركتفين.

- ثقل في منطقة الصدر.

- عدم الشعور بالجوع.

- اضطرابات في المعدة.

- ألم في العضل.

- تصلب العضلات.

الخط الساخن للاستتشارات النفسية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بطلب استشارة من أطباء الصحة النفسية عبر الخط الساخن 16328، لافتة إلى أنّ الفرق الطبية مدرّبة على أعلى مستوى للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تزويد مبادرة «100 يوم صحة» بالعيادات النفسية المخصصة للمراهقين، ومدّ العمل بها ساعة إضافية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم الدعم النفسي الكامل لهم، مشيرا إلى أنّ المبادرة تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة، وهو اليوم الرسمي للإجازة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.