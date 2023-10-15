«سانا»: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بسبب غارة إسرائيلية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة استهدفت مطار حلب الدولي في سوريا، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، للمرة الثانية بعد أيام على غارات مشابهة استهدفت مطاري حلب ودمشق.

غارة على مطار حلب الدولي

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله، إنه في حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة بالتوقيت المحلي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي.

وأوضح المصدر أن هذا الهجوم تسبب في وقوع أضرار مادية بالمطار مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

قوات الاحتلال تقصف سوريا

وتسببت غارات إسرائيلية، أمس الأول الخميس، في خروج المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة وفي توقف الرحلات الجوية.

وخلال السنوات الأخيرة، شن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية ضد مواقع مختلفة في سوريا، أدت عدد منها إلى سقوط عدد من الضحايا وحدوث أضرار مادية.