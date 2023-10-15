السفير الفلسطيني: على المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة

التقى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، بممثلي وسائل الإعلام المصرية و الأجنبية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر السفارة بالقاهرة، اليوم الأحد، لإطلاعهم على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

اللوح يثمن دور مصر في دعم قضية فلسطين

في بداية المؤتمر، وجه السفير دياب اللوح الشكر إلى مصر قيادة وشعباً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما هو مخطط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب جرائم حرب بشعة في حق الشعب الفلسطيني، وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، وضعت مصر كل ثقلها السياسي والدبلوماسي لوقف هذه الحرب الغاشمة على القطاع، وهو موقف مصري ثابت وتاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لوقف العدوان الاسرائيلي، وكذلك تسخير كل الإمكانيات لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث تم فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات من الدول العربية والصديقة، واستقبل العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات، كذلك القافلة المصرية الكبيرة التي شاهدها الجميع والتي وصلت إلى معبر رفح، في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

فلسطين تمر بلحظات عصيبة

‎وقال السفير دياب اللوح إن فلسطين تمر بلحظات تاريخية عصيبة جداً، تعد من أخطر المعارك والحروب التي خاضها الشعب الفلسطيني، لأنها تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وتريد اقتلاعه منها، لافتاً النظر إلى مقولة الرئيس محمود عباس: «لن نترك أرضنا، ولن نسمح بأن تكون هجرة جديدة»، واصفاً الأيام الثمانية الماضية من أصعب الأيام التي مرت على أبناء الشعب الفلسطيني، جراء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحرب إبادة جماعية، تشنها ضد الوجود الفلسطيني، سواء بتدمير ممنهج للبيوت والبنية التحتية واستهداف مقصود لشل الحياة والحركة في قطاع غزة، من خلال قطع الكهرباء والمياه وقصف المعابر وتوقف محطات الوقود والكهرباء، مؤكداً أن كل هذه المعطيات والظروف الحالكة والمعقدة جداً نتاج الممارسات الإسرائيلية العنصرية والتي تتناقض مع القانون الدولي والانساني واتفاقية جنيف الرابعة. ‎

«اللوح»: نطالب بتدخل المجتمع الدولي

وشدد «اللوح» على ضرورة تدخل المجتمع الدولي فورياً، لإنهاء هذه الأزمة مع قوات الاحتلال ووقف عدوان الاحتلال، وتوفير حماية دولية عاجلة لأبناء شعبنا الفلسطيني، لأن كل ما يحدث ضد القوانين والشرائع الدولية، مؤكدًا ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لدخول المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة وضمان دخول المساعدات، ووجوب إعادة ربط قطاع غزة بالشبكة الكهربائية بعد تدمير 30 ألف وحدة سكنية، وتشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن، وتدمير أكثر من 14 مستشفى.

وأكد استمرارية التواصل والاتصالات المكثفة بين الرئيس أبو مازن والأشقاء العرب، لوضع حد لهذه الحرب الشعواء، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ آملاً أن تكلل بالنجاح عاجلاً للجم هذه الحرب ونيرانها المشتعلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

كما أكد أن القيادة الفلسطينية تستمر في جهودها من أجل بناء السلام العادل والشامل في المنطقة، من خلال الاستناد إلى المرجعيات والقرارات الدولية كافة ذات الصلة، مطالباً بالتدخل العاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتبني حل سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله لأرض دولة فلسطين، ووضع حد لآخر احتلال في العالم.

فلسطين حريصة على الأمن القومي المصري

‎وأكد السفير الفلسطيني حرص بلاده على الأمن القومي المصري، وأن القيادات الفلسطينية والمصرية تعمل بشراكة لمواجهة كل التحديات، والحفاظ على السيادة المصرية على أراضيها، وأن حق العودة مكفول لأراضي فلسطين، وأن فلسطين كما رفضت سابقاً مخططات التوطين، ستبقى تناضل وترفض كل مخططات تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو غيرها، وأنه لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة، وأنه لا عاصمة بدون القدس، بل القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وثمّن السفير الفلسطيني دور قادة الرأي والمثقفين والإعلاميين الحريصين على إبراز الصورة الحقيقية للصراع ومكوناته وخلفياته مع المحتل الإسرائيلي؛ مما يلعب دوراً أساسياً في مجابهة الدعاية الإسرائيلية المضادة التي لا تتوقف آلية بث الشائعات وترويج الأكاذيب من قبل المحتل الإسرائيلي ومن يواليه عن ترويجها، للنيل من عزيمة التضامن الإنساني لكل حر مؤمن بعدالة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع.

إطلاق مرصد للوسائط المتعددة لكشف الأخبار الزائفة

وأعلن أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اطلقت مرصداً مجمعاً للوسائط المتعددة تحتوي على الصور والمقاطع المصورة التي تدحض الأخبار الإسرائيلية الزائفة والمنتشرة في الإعلام الغربي، بهدف التحريض على الشعب الفلسطيني وتقنين ما يتعرض له من إبادة جماعة، مؤكداً حرص السفارة على وضع وسائل الإعلام المصرية في صورة مستجدات التطورات السياسية والميدانية، وذلك من خلال تشكيل لجنة متابعة إعلامية، تواصل العمل فيها على قدم وساق لإمداد البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية، وكافة وسائل الإعلام المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، والأحزاب والنقابات بمصر، لوضعهم في صورة المستجدات الميدانية جراء العدوان الإسرائيلي الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني؛ وتصاعد حملات القتل والهدم والتنكيل بأبناء شعبنا، واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل كل ما هو فلسطيني.