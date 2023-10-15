محافظ القليوبية يتفقد السلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار

تفقدَ اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من السلاسل التُجارية، وتابع التزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة، وبالأسعار المُتفق عليها بالمبادرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة الدائمة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية والأساسية، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة، وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

أسعار السلع المخفضة في مبادرة تخفيض السلع الغذائية

وأوضح محافظ القليوبية، أن أسعار لتر لبن جهينة بلغ في المبادرة 34 جنيها بدلا من 40، وأسعار الأجبان دومتي الـ500 جرام إلى 31 جنيها بدلا من 37، وأسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ500 جرام إلى 30 جنيها بدلا من 35.

وجاءت أسعار السكر بداية من 24 جنيها بدلا من 35، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ1كيلو 28 جنيها بدلا من 36.

وبدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى من 23 جنيها، وأسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ1 كيلو من 22.5 جنيه بدلا من 30، وأسعار الزيت الخليط 40 جنيها، وكيلو الفول المدمس 20 جنيها، والعدس الأصفر والأسود 38 جنيها.

محافظ القليوبية: نتصدى بقوة لمواجهة غلاء الأسعار

وأكدَّ «الهجان» خلال جولته، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية كافة للمواطنين بأسعار مخفضة، معلنا أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة، لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن السلع كافة متوفرة بكميات تفي وتُلبي احتياجات المواطنين.

فيما شددَّ "الهجان" على الساده رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، بإستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومي والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظاً على حقوق المواطنين.