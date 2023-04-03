جامعة بنها تجهز 2500 كرتونة سلع غذائية لتوزيعها على قرى القليوبية

أعلنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، إطلاق مبادرة طلاب الخير في شهر الخير لتجهيز 2500 كرتونة سلع غذائية لتوزيعها على قرى ونجوع القليوبية الأكثر احتياجا، في إطار جهود الجامعة وطلاب الأسرة في المشاركة المجتمعية وأنشطة شهر رمضان.

مبادرة طلاب الخير ترفع شعار مهمتنا القوة والشرف

المبادرة تأتي تحت رعاية الدكتورجمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتهدف لمساعدة الفقراء والمحتاجين من أهالي القليوبية في القرى والنجوع، حيث قامت الأسرة بتجهيز وتعبئة 2500 كرتونة تحت شعار «مهمتنا بالقوة والشرف».

شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة، في فعالية تعبئة كراتين المواذ الغذائية التي نظمها طلاب من أجل مصر في ملاعب الجامعة، حيث جرى تجهيز الكراتين وتعبئتها من الطلاب بمشاركة قيادات الجامعة.

أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية في جامعة بنها

وأكد الدكتور رئيس جامعة بنها في بيان له، أن مبادرة طلاب الخير من طلاب من أجل مصر تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ترعاها الجامعة لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا في القليوبية ضمن مبادرة حياة كريمة وخاصة في شهر رمضان رمز الخير والعطاء، مشيرا أن المبادرة تأتي لاستكمال جهود الجامعة في هذا المجال، حيث تعمل الجامعة على توفير الرعاية لهذه الفئات من خلال مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

وأضاف رئيس جامعة بنها في بيانه، أن الأنشطة والمبادرات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية باعتبارها نهر متجدد باستمرار داخل الجامعة، مشيرا أن أنشطة الخير في رمضان والأنشطة المختلفة طوال العام للأسر الطلابية ورعاية الشباب بالجامعة تهدف إلى الاستفادة من استثمار القيادات الشبابية داخل الجامعة وتأهليها لتصبح قيادات المستقبل.