حجم المساعدات الطبية والغذائية من دول العالم لمطار العريش لنقلها غزة

استقبل مطار العريش العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، من أجل نقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

إجمالي حجم المساعدات الدولية

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة - وفقاً للهلال الأحمر المصري - والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية، حوالي 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.

حجم المساعدات للدول

وبلغ حجم المساعدات الصادرة عن مصر 2000 طن، بينما الأردن أرسلت 12 طنا، وتركيا 68 طنا، والإمارات 12 طنا، وتونس 11.5 طن، فيما دعمت منظمة الصحة العالمية الأشقاء الفلسطينين بـ 24 طنا، وكذلك أرسل برنامج الأغذية العالمي واليونسيف 11 طنا.